دياب: العيد أحلى في البلكونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان محمد دياب عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له وجه من خلالها رسالة لجمهوره. وظهر دياب في بلكونة منزله وهو ينظر للشارع، وعلق عليها: "الصيف أحلى في البلكونة". يُذكر أن الفنان محمد دياب شارك في شهر رمضان في مسلسلات "ليالينا 80" و"فرصة تانية" وظهر ضيف شرف في مسلسلي البرنس والاختيار.

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