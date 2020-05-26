دنيا عبدالعزيز بصحبة أبطال "البرنس": "عشرة العمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بأبطال مسلسل "البرنس" روجينا، وأحمد زاهر. وعلقت: "عشرة العمر، أحمد زاهر وروجينا، مسلسل البرنس". وحقق مسلسل "البرنس" نجاحا كبيرا وقت عرضه في موسم دراما رمضان المنصرم. والمسلسل بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نور، سلوى عثمان، دنيا عبدالعزيز، رحاب الجمل، أحمد فهيم، إدوارد، أحمد داش، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، نجلاء بدر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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