"بحبك".. مروة ناجي تهنئ وفاء عامر بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت المطربة مروة ناجي على تهنئة الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها، الذي وافق ٢٥ مايو الجاري.
ونشرت مروة صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل سنة وأنتي دايما طيبة وجدعة يا أجدع وأطيب وفاء في الدنيا، وعقبال مليون سنة يا حبيبة قلبي، بحبك".
وغابت الفنانة وفاء عامر، التي تحتقل بعيد ميلادها الـ51، في 25 مايو من كل عام، عن الموسم الدرامي الرمضاني، فيما شاركت آيتن في مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري.
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