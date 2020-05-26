"البيت وحش من غيري".. أحمد حلمي يمازح جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: مازح الفنان أحمد حلمي جمهوره، وكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر". وجاءت التغريدة :"البيت بتاعنا ده كان هيبقى وحش جدا من غيري والله، ياريت يبوسوا إيديهم وش وضهر إني موجود". وشارك حلمي مؤخرا في حماية دعائية لإحدى شركات الاتصالات، بينما آخر أعماله الفنية فيلم خيال مآتة، مع منة شلبي، إخراج خالد مرعي.

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