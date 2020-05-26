ماجي بو غصن :"94 مليون نسبة التفاعل مع مسلسل أولاد آدم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن بنجاح مسلسلها "أولاد آدم"، وتفاعل الجمهور معه في العالم العربي.
وكتبت ماجي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"مجبتكم هي أساس كل شئ، 94 مليون نسبة التفاعل مع مسلسل أولاد آدم، في العالم العربي".
وأضافت ماجي:"شكرا على الدعم والمتابعة والتفاعل الكبير".
مسلسل "أولاد آدم" بطولة: مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ماجي بوغصن، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان.
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