ماجي بو غصن :"94 مليون نسبة التفاعل مع مسلسل أولاد آدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن بنجاح مسلسلها "أولاد آدم"، وتفاعل الجمهور معه في العالم العربي.

وكتبت ماجي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"مجبتكم هي أساس كل شئ، 94 مليون نسبة التفاعل مع مسلسل أولاد آدم، في العالم العربي".

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وأضافت ماجي:"شكرا على الدعم والمتابعة والتفاعل الكبير".

مسلسل "أولاد آدم" بطولة: مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ماجي بوغصن، دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، من كتابة رامي كوسا وإخراج الليث حجو، ومن إنتاج جمال سنان.