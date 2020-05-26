تراند اليوم : ماذا يحدث.. فنان شهير يدعو الجيش للانقلاب بدولة عربية

في مطلب غريب ومثير للجدل، دعا الفنان اللبناني راغب علامة الجيش إلى استلام السلطة في البلاد معتبرا أن ذلك هو الحل الوحيد في البلاد.

وأضاف علامة من خلال مقطع فيديو تم تداوله بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي أن ما أخذ من الشعب اللبناني لا يسترد إلا بالقوة، وأن على الجيش محاسبة المتسببين في الفساد ونهب الثروات، وأنه لا خلاف على شفافية الجيش وأخلاقه للقيام بهذه المهمة.

كما طالب علامة الجيش اللبناني بفتح تحقيقات، وعرضها عبر شاشات التلفزيون بشرط ألا تتجه الأمور لتصفية الحسابات، وأن الجيش يعلم جيدا ما سيفعله.

وفي تعليقه على حكومة حسان دياب، التي تسلمت زمام الأمور قبل فترة وجيزة يقول راغب علامة : " إن تلك الحكومة استلمت أرضا محروقة، موضحا أن من حرق الأرض هم زعماء الطوائف وتوابعهم أي الطبقة الحاكمة عبر الثلاثين عاما الماضية".

وشدد علامة أنه في حالة عرض عليه منصب وزير في هذه الحكومة لن يقبل، لأنه سيفشل، إلا في حالة واحدة وهي وجود دعم دولي، بحسب قوله.

يأتي هذا عقب ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎﺕ التي اشتعلت مجددا، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ بعد تسجيل الليرة اللبنانية مزيدا من الهبوط أمام الدولار ما تسبب في زيادة غلاء السلع الأساسية بالبلاد.

كما أسفرت اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر من الجيش في مدينة طرابلس شمال لبنان عن مقتل متظاهر شاب ووقوع عدد من الجرحى من قوى الأمن.