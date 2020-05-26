بث مباشر.. نانسي عجرم تحيي حفل أمل بلا حدود الأون لاين

نشرت النجمة نانسي عجرم فيديو بث مباشر لحفل أمل بلا حدود الأون لاين ، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وتألقت نانسي عجرم من خلاله بباقة لامعة من أجمل أغانيها التراثية والجديدة. التراثية والجديدة. Advertisements يذكر أن النجمة نانسي عجرم طرحت مؤخرًا كليب بعنوان قلبي يا قلبي، كما كسر الكليب حاجز الـ 17 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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