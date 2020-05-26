فيديو .. محمد السالم يطرح أحدث كليباته الحكيلي مكدر

طرح الفنان محمد السالم أحدث كليباته الحكيلي مكدر، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب الحكيلي مكدر من إخراج بدر رأفت، والأغنية من كلمات وألحان سيف الفارس، Advertisements وتوزيع نور تيم. وتوزيع نور تيم. يذكر أن الفنان محمد السالم طرح مؤخرًا كليب بعنوان اغار اغار، كما كسر الكليب حاجز الـ 23 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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