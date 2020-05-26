محمد فؤاد يزيح الستار عن أجدد أغنياته جاية فى وقتها

انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنية جديدة والتي تحمل اسم "جاية في وقتها"، كما تعد الأغنية ضمن ألبومه الجديد والمقرر طرحه قريبًا في صيف 2020. ويتعاون فؤاد من خلالها لأول ‏مرة مع الملحن مصطفى شكري، وأغنية جاية في وقتها من كلمات وائل توفيق، وتوزيع أحمد أمين. أحمد أمين. Advertisements يذكر أن النجم محمد فؤاد طرح مؤخرًا كليب بعنوان حياة كريمة، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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