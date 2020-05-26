محمد سامي: قرأت تاريخ محمد رمضان حتي لا نكرر ما قدمناه من قبل

قال المخرج محمد سامي تعليقاً علي تعاونه مع الفنان محمد رمضان في أكثر من عمل: أنا قرأت تاريخ محمد رمضان بأكمله، حتى لا أكرر أى مشهد قدمه من قبل، ففى مسلسل «البرنس» محمد رمضان لم يخلع ملابسه، ولن يكون فقيرًا وبعد ذلك يكون غنيًا، لأن هذه أسأله سألها لى الجمهور فى الشارع، فلن أكرر كل تلك المشاهد،

بل سوف يظهر بشكل جديد عليه تماما.

وعن الاتهامات التي توجه له بتدخله في عمل زوجته الفنانة مي عمر قال سامي : هذا غير صحيح علي الإطلاق.. والانتقادات يتم توجيهها كل عام، ولكن مى عمر فى النهاية بالنسبة لى هى فنانة موهوبة ومتميزة قبل أن تكون زوجتى،

و«جزمتها» على دماغى، لأنها إنسانة أجلت حياتها من أجل كتابة اسمى وسط المخرجين، وهذا العام هى مرتبطة بتقديم مسلسل «الفتوة» مع الفنان ياسر جلال.

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.