ميرنا وليد - بيروت - تقدمت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ لـ ​سكوت ديسيك​ وهو طليق أختها كورتني بالمعايدة لمناسبة عيد ميلاده فنشرت عدداً من الصور في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إحداها بالأبيض والأسود بدت فيها كيم مع زوجها وسكوت مع كورتني وأخرى ظهرت فيها كيم فقط مع سكوت والثالثة كانت له وحده وعلقت عليها :"عيد ميلاد سعيد سكوت ديسيك، لدينا الكثير من الذكريات سوياً، أنت أب مدهش، وأخ وصديق، شكراً لكونك شخصاً رائعاً في عائلتنا، أحبك".

وكانت كيم احتفلت بذكرى زواجها السادسة من مغني الراب ​كانيي ويست​ إ إنهما عقدا قرانهما في فلورانس بـ إيطاليا في أيار عام 2014، ونشرت كيم صوراً قديمة تظهرها وهي تقبل زوجها وعلقت عليها :منذ 6 سنوات وإلى الأبد حتى النهاية".فيما نشرت كريس جينر والدة كيم صورة جمعت ابنتها بزوجها وعلقت عليها:"ذكرى زواج سعيدة لكما أحبكما".



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كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تعايد سكوت ديسيك وهكذا احتفلت بعيد زواجها السادس-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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