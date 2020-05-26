ماجد المهندس يحطم الأرقام ويقول "شكرا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حطم الفنان العراقي السعودي ​ماجد المهندس​ الأرقام بأغنيته الجديدة التي طرحها أول أيام عيد الفطر عايد الفنان حمل عنوان "شكرًا".

وكسرت الأغنية بعد يومين على طرحها حاجز الـ 3 ملايين ونصف المليون مشاهدة لتتربع الأغنية على صدارة المشاهدات في إصدارات العيد.

شكراً من كلمات ​الشاعر ساجي​ وألحان ​أحمد الهرمي​، وحملت الأغنية اللون العاطفي بصياغة غزلية وهو ما يتجيده ويتميز به المهندس في أعماله.

إشارة إلى أن المهندس أحدث موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان الدعائي عن حفله "الأونلاين" والذي تم تلقيبه خلاله بـ أمير الغناء العربي ما اعتبره الناشطون بأنه تعدٍّ على اللقب الذي يطلق على نقيب المهن الموسيقية الفنان المصري ​هاني شاكر​، لكن لم يصدر أي رد رسمي حتى الآن من النقابة ما عدا تصريح للمستشار الإعلامي للنقابة طارق مرتضى على حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أدان فيه التصرف، معتبراً أنه اللقب الذي حاز عليه الفنان المصري الكبير هاني شاكر، وأطلقته عليه الجماهير المصرية والعربية على مدار عقود طويلة مضت".

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