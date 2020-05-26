ماذا قال خالد سليم لزوجته بعد طرح أغنية "اللي فات مات"؟

ميرنا وليد - بيروت - بالتزامن مع طرح الأغنية الأخيرة "اللي فات مات" نشر الفنان المصري ​خالد سليم​ صورة تجمعه مع زوجته من كواليس أحد أعماله وعلق عليها من خلال أغنية مع الصورة تقول كلماتها "she cares for me" نظرا للاهتمام الذي تقدمه له.

ويحتفل خالد سليم حالياً بنجاح أغنيته، والتي طرحها عبر قناته الرسمية علي موقع يوتيوب، من خلال فيديو كليب طرحه قبل أيام، وحقق ردود أفعال إيجابية عليه.

أغنية "اللي فات مات" أولى أغنيات خالد سليم في عام 2020، وهي واحدة من الاغنيات المنفردة التي ينوي طرحها هذا العام.

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