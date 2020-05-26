كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ويزو تحصل على نسبة تصويت مرتفعة في استفتاء "الخليج 365" كأفضل ممثلة كوميدية اليوم الثلاثاء 26 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت الفنانة ويزو، على نسبة تصويت عالية اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020، كأفضل ممثلة كوميدية في استفتاء "الخليج 365 الفني"، حيث حصلت على عدد أصوات 7057صوت، 12.62% حتى الآن.

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وشاركت ويزو في بطولة مسلسل "رجالة البيت"، هي وأحمد فهمي وأكرم حسنى، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

ويدور مسلسل رجالة البيت في قالب يتكون من مجموعة من الأحداث المتنوعة في قالب منفصل متصل يقدمه النجمان أكرم حسني والكوميديان أحمد فهمي ما يضفي على العمل "الحس الفكاهي" نظرًا لما يتمتع به أبطال العمل وخفة دمهما.

