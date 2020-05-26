كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نسبة تصويت عالية لـ أحمد فهمي في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثل كوميدي اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفنان أحمد فهمي، على نسبة تصويت عالية اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020، كأفضل ممثل كوميدي في استفتاء "الخليج 365 الفني"، حيث حصل على عدد أصوات 1604صوت، 2.58 % حتى الآن.

يشارك فهمي في بطولة مسلسل "رجالة البيت"، هو وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

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ويدور مسلسل رجالة البيت في قالب يتكون من مجموعة من الأحداث المتنوعة في قالب منفصل متصل يقدمه النجمان أكرم حسني والكوميديان أحمد فهمي ما يضفي على العمل "الحس الفكاهي" نظرًا لما يتمتع به أبطال العمل وخفة دمهما.

وكان المسلسل يعرض مسلسل رجالة البيت في تمام الـ6:30 مساء على CBC ويعاد في الـ12.15 صباحاً والـ3.30 عصراً، ويعرض عبر قناة DMC في الـ12 صباحاً ويعاد في الـ6.15 صباحاً، وينقل على ON في الـ7.45 مساءًا.



