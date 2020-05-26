كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر آسر ياسين يتصدر استفتاء "الخليج 365" اليوم الثلاثاء 26 مايو كأفضل ممثل كوميدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل الفنان آسر ياسين، على نسبة تصويت عالية في استفتاء "الخليج 365 الفني"، كأفضل ممثل كوميدي، اليوم الثلاثاء الموافق 26مايو، حيث حصد آسر على 7486صوت بنسبة 12.05% ، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء بعد انتهاء العيد.

وأشاد جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشخصية "سكر" التي قامت بأدائها في مسلسل "100 وش"، أبدوا أيضًا على إعجابهم الشديد بالمسلسل وجميع الأبطال المشاركين فيه.

أبطال مسلسل 100 وش رمضان 2020

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ويقوم ببطولة مسلسل "بـ100 وش"، النجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين، ولاقى الجمهور ردود فعل واسعة بسبب الكوميديا والتلقائية بين الثنائي، حيث تجسد نيلي كريم شخصية مختلفة عن المسلسلات الماضية.

قصة مسلسل ب 100 وش رمضان 2020

وتجسد نيللي كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمي، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.