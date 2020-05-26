جلال شموط: الدرما السورية أضاعت بوصلتها.. ولست "بيتوتي" (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعرب الفنان السوري جلال شموط عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "حارس الجبل" والتعاون الذي تم بينه وبين القائمين على العمل الدرامي لهذا العام الذي انتهى عرضه مع نهاية شهر رمضان المبارك.

وأكد شموط أن شخصيته جذبته ولكن تجربته وأحداث الشخصية لم تكتمل بسبب عدم تمكنه من مواصلة التصوير نتيجة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه كان من المفروض أن يكون الدور له أحداث غنية أكثر ولكن نتيجة الظرف الذي حصل بجميع البلدان من انتشار لفايروس كورونا وإغلاق جميع المطارات والحدود الرسمية بين الدول قرر القائمون على العمل الاكتفاء بالمشاهد التي تم تصويرها وعرضها ضمن أحداث المسلسل.

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وبين أنه كان متحمساً جدا للشخصية والعمل ككل كونه من الأشخاص الذين يعشقون السفر كثيرا، مشيرًا إلى أن فريق العمل كان يعمل بوتيرة تصاعدية ولم يكن هناك أماكن تصوير كثيرة، مردفًا بأنه كان سعيدا بأصداء المسلسل بعد عرضه قياسا بالظرف الذي مر به العمل.

الفنان جلال شموط من الأشخاص الذين لا يفضلون متابعة الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان بل هو ميال لمشاهدة أمور أخرى وبعد انتهاء الشهر الفضيل يبدأ بالمتابعة ولكن ليس باستمرار. وعن رأيه بالوجوه الشابة التي ظهرت على الشاشة السورية لهذا العام أكد أنه ليس من الأشخاص الذين لديهم الرغبة بمتابعة من ظهر ومن انطفأ بريقه من الجيل الجديد والوجوه الشابة ومن باب الطرفة تحدث أنه ظنّ نفسه قادما إلى البلاد بعقد عمل لا يعرف به أحد وخاصة بعد أن كان يرى خلال التصوير هذا الجيل من الشباب وهذا الكم من الأعمال التي يقدمونها مقارنة بالأعمال التي طرحها هو.

وأعرب الفنان السوري عن أسفه وشعوره بالخيبة بسبب تراجع الدراما، حيث أكد أنه كان متفائلا جدا بالسنوات الماضية ولكن المفاجأة كانت بتراجعها الكبير، ويعود السبب إلى المحتوى والمعالجة والإخراج والتمثيل الذي تم تقديمه. مضيفا أن الدراما أضاعت بوصلتها بطريقة طرحها وسردها.

كذلك تحدث شموط عن أوقاته في الحجر المنزلي، وكيف يقضي يومه منذ بدء الإعلان عن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.