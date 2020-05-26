شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. هيدى كرم تفاجأ متابعيها بقص شعرها بسبب قعدة البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة هيدي كرم متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، من خلال نشر فيديو لها أثناء قيامها بقص شعرها، وذلك من خلال الفيديو التي أكدت فيه في البداية علي أن قعدة البيت يبدو أنها باتت تؤثر عليها بالممل والزهق، وبالتالي قررت تجربة أمر جديد تأثرا بميريام فارس، والتي رأتها خلال أحد الفيديوهات أثناء قص شعرها، وبالتالي استلهمت منها الفكرة مثلما ظهر خلال الفيديو.



هيدى كرم



هيدي كرم

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هيدي كرم

وأضافت أن تلك التجربة بالتأكيد ستشعر الكوافير الخاص بها بالصدمة، ووصفت ما تقوم به بأنه "عملة سودا"، مضيفة بأنها تثق في ميريام فارس وستقوم بكافة الخطوات التي قامت بها الأخيرة أثناء قص شعرها رغم تخوفها لاختلاف شعرها عن ميريام، حيث إن الأخيرة تتميز بشعر طويل للغاية عن هيدي كرم، إلا أنها استكملت التجربة رغم مخاوفها وقامت بقص شعرها.

وكانت شاركت الفنانة هيدي كرم الشهر الماضى من خلال فيديو مع ابنة شقيقتها خلال قص شعرها لأول مرة، كما كشفت عن قيامها بالتبرع به لمستشفي سرطان الأطفال.

حيث نشرت فيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه :"كم الحماس و الفرحة اللي كانت فيها وهي بتعمل كده عالمي .. لحظة تحول بنت اختي اللي هي بنتي برضوا من طفلة لآنسة لحظه مش ممكن تتنسي أبداً".