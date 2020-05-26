شكرا لقرائتكم خبر عن كريس برات يقضي يوم الذكرى الوطني الأمريكي مع العائلة في لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين بموقع جاست جيرد عددا من الصور للنجم كريس برات في لوس أنجلوس وكشف الموقع عن أن برات قضي يوم الذكري الوطني الأمريكي مع العائلة وهو يوم عطلة.

ويهدف يوم الذكرى لتكريم وتذكر العسكريين الأمريكيين الذين لاقوا حتفهم أثناء الخدمة، وتأتى العطلة هذا العام فى ظل اضطراب اقتصادى واجتماعى غير مسبوق فقد أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 100 ألف أمريكى، فيما قدّم أكثر من 38 مليون مواطن طلبات للحصول على إعانة البطالة منذ فرض إجراءات العزل العام فى البلاد فى مارس.

آخر أعمال برات كان فيلم Onward وحصل فيلم الأنيمشن Onward، على تقييمات جيدة، قبل بداية طرحه على مختلف منصات البث، يوم 3 أبريل المقبل، فـ حصل فيلم الأنيمشن من شركتى ديزنى، وPixar، على تقييم 7.6 على موقع imdb، و87% على موقعRotten Tomatoes، وكان قد طرح الفيلم فى دور العرض حول العالم، وحقق العمل إيرادات وصلت 103 مليون دولار مريكى.

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ويدور فيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمان في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.

فيلم Onward من بطولة أصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.