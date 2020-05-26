ابن محمد عبده يكشف معاناته من الاكتئاب

متابعة بتجـــــــرد: كشف عبد الرحمن عبده، ابن الفنان السعودي القدير محمد عبده، حالة والده في ظل الحجر المنزلي الذي تفرضه إجراءات الوقاية المعتمدة في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا في تغريدة نشرها على حسابه الخاص على “تويتر” حيث كتب: “اللي يسأل عن بابا محمد هذي أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد وعنده اكتئاب خفيف. عشان كذا بكرا عاللايف أرسلوا رسايل تفرحه”.

وتفاعل مع هذه التغريدة الكثير من المتابعين الذين سارعوا إلى توجيه الأمنيات الجيدة والتعليقات الإيجابية معربين عن تعاطفهم مع الفنان ودعمهم الدائم وحبهم له.

واعتبر الكثيرون أن الاكتئاب أصبح حالة عامة فيما عبر آخرون عن استغرابهم حالة الفنان مشيرين إلى بعض الأشخاص لا يغادرون البلد الذي يقيمون فيه مطلقاً.

ويذكر أن الأضواء سلطت على عبده في وقت سابق بسبب فيديو ظهر فيه برفقة الشهيرة في عالم الأبراج ليلى عبد اللطيف. وبدت الأخيرة وهي تقف خلفه وتحتضنه حيث تبين أن علاقة صداقة وثيقة تجمعهما.