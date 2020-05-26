فيديو نادر – أحمد حلمي يغني لمنى زكي في يوم زفافهما

متابعة بتجـــــــــرد: استعاد حساب قناة MBC مصر على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو نادراً تم تسجيله خلال حفل زفاف الفنان المصري أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي.

وظهر فيه الأخير وهو يفاجئ زوجته بأداء أغنية أشار إلى أنه قام بتأليفها من أجلها. وعلق على ذلك: “دورت على حاجة غريبة أعملها” قبل أن يغني: “أسمع حكايتي لما ابتديت أحبها من كام سنة” وبدت علامات الفرح واضحة على وجهه الممثلة التي قابلت غناءه بالتصفيق الحار. كما أظهر المقطع أجواء الرقص التي سادت الحفل.

وركزت التعليقات على الإعجاب بالفنانين على المستويين الشخصي والمهني. كما حاول الكثيرون كشف هويات بعض الحاضرين وخصوصاً النجوم منهم.

وفي المقابل سخر بعضهم من التسريحات التي كانت معتمدة في ذلك الوقت وخصوصاً تلك التي اختارتها العروس. ومما كتبوا: “الكوافير مطلوب حياً أو ميتاً” و”أحمد ومنى انتم مشاء. الله عليكم. الله يبارك لكم” و”إيه التسريحة الوحشة هاي؟” و”تسريحة غريبة”. وحقق الفيديو على الحساب في ساعات قليلة أكثر من 294 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.