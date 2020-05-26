عرّضوا أنفسهم للدغة العنكبوت كي يتحوّلوا الى Spider-Man

متابعة بتجـــــــــرد: نُقل ثلاثة أشقاء بوليفيون إلى المستشفى بعد أن عرضوا أنفسهم للدغ عنكبوت الأرملة السوداء، معتقدين أنه سيحولهم إلى الرجل العنكبوت أي Spider-Man .
وكشف مسؤول في وزارة الصحة أن الأشقاء الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و10 و12 عاماً وجدوا العنكبوت أثناء رعي الماعز في شايانتا.
وقال المسؤول، فيرجيليو بيترو، إنهم اعتقدوا أن العنكبوت سيمنحهم قوى خارقة، إذ قاموا بتحفيزه بواسطة عصا حتى يقوم بلدغ كل واحد منهم.
وعثرت أم الأشقاء على أولادها وهم يبكون، وهرعت بهم إلى مركز صحي بالجوار حيث نقلهم بدوره إلى مستشفى قريب.
وتم نقل الأطفال الثلاثة إلى مستشفى آخر في لاباز في اليوم التالي بعد إصابتهم بالحمى والهزات وآلام العضلات.
والجدير ذكره أنه تم علاجهم بنجاح بعد نحو أسبوع على تعرضهم للدغ كما تم إخراجهم من المستشفى.
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