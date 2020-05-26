مغني الراب سوارمز ينجو من حادث سير قاتل!

متابعة بتجــــــــرد: نجا مغني الراب البريطاني سوارمز من حادث سير قاتل بعد اصطدام سيارة من نوع فيراري بحافلة ركاب في لندن.

ونشر سوارمز عبر خاصية الستوري على تطبيق إنستغرام لقطات من موقع الحادث ولكن لم يُعرف ما إذا كانت سيارة الفيراري ملكه، ولا ما إذا كان يقودها.

وانتشرت صور من موقع الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مركبة من نوع فيراري تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار وحافلة.

والجدير ذكره أنه لم يتم الإعلان عن أي إصابة من جراء الحادث الذي وقع في أحد شوارع العاصمة لندن.