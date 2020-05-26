لجين عمران تظهر بـ"كمامة اللؤلؤ" وتتعرض للهجوم (صورة)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الإعلامية السعودية لجين عمران جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائها كمامة مطرزة باللؤلؤ، لتواجه انتقادات واتهامات بالاستعراض في ظل انتشار فيروس كورونا.

وظهرت لجين عمران في الصورة مرتدية كمامة قماشية، ذات لون أسود، مطرزة من الجانبين باللؤلؤ من أجل إضفاء عامل الزينة عليها، وتأثير تلك الزينة على وجهها.

وانهالت التعليقات على الإعلامية فور نشرها للصورة على حسابها على "سناب شات"، وبدأت الصفحات المهتمة بالمشاهير بتناقل صورتها التي أطلقوا عليها "كمامة اللؤلؤ" لعرضها أمام الجمهور والسماح لهم بإبداء آرائهم فيها، وعلّق أحد المتابعين قائلاً: "تبى أحد يطيرها ترند"، وعلق آخر "شو واسترزاق"، "، و" مايكل جاكسون ما مات"، و"كمامات آخر الوقت".

واتفق فريق آخر على أن مثل هذه الاستعراضات لا تليق بمن هو فى مكانها، وليس لها أي فائدة فعلق البعض "إيش فايدة الصورة ".

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وكانت لجين عمران قد نشرت فيديو من داخل حمامها، وظهرت وهي تدعو أشقاءها بمن فيهم الفنانة أسيل عمران لدخول الحمام من أجل مفاجأة مميزة، وعند دخولهم كشفت لهم أن المرحاض يضيء في الظلام، ما اعتبره البعض إعلانا مستفزا، وأنها من أجل مبلغ من المال روجت لإعلان لا يليق بمكانتها وصورتها وشخصيتها كمذيعة.

وعلى صعيد مختلف، كانت لجين عمران كشفت في وقت سابق أنها نادمة على عمليات التجميل التي خضعت لها؛ ما جعلها تقوم بإزالة الفيلر من وجهها وأن هذا ما تسبب في تغيير بشكلها بشكل كبير وجعلها أقرب لملامح أختها أسيل.

وانتشرت بعض الشائعات مؤخرا، التي كشفت زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي بشكل سري، ولم تخرج الإعلامية لتنفي أو تعلق على الموضوع، فيما ظهرت إحدى صديقاتها في فيديو تم تداوله لتؤكد بطريقة غير مباشرة ارتباط عمران.