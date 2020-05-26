شكرا لقرائتكم بعد 12 عاماً.. إطلاق سراح قاتل سوزان تميم في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد مضي 12 سنة خلف القضبان، أطلق سراح ضابط الأمن المصري السابق محسن السكري، والمسجون لإدانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في 2008، كما ورد في الجريدة الرسمية.

في التفاصيل، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عفوا عن آلاف السجناء بمناسبة عيد الفطر.

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وشمل العفو السكري الذي كان حكم عليه في 2010، بالسجن 25 عاما لقتله بطعنات سكين قبل سنتين من ذلك، سوزان تميم في دبي.

وكانت محكمة البداية قد حكمت في 2008 على الرجل بالإعدام قبل أن يخفف الحكم في الاستئناف.

إلى ذلك، شمل العفو الذي أصدره الرئيس المصري، السبت، 3157 سجينا.