شكرا لقرائتكم خبر عن "غيب عن عينى لو مرتاح".. ننشر أول مقطع من أغنية فضل شاكر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم فضل شاكر لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسم "غيب"، من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وينشر ”الخليج 365” كلمات مقطع من الأغنية حيث تقول:"غيب عن عيني لو مرتاح..واعتبره حب وراح وانساني.. عن نفسي مش هانساك..روح مش فارقه عندي كتير..جوايا حب كبير..وكفاية اللي انا عشته معاك..في عز مانا محتاج وجودك بعدت عني".

وكان فضل شاكر قد طرح مؤخرا أغنية سينجل جديدة بعنوان "بتوحشيني" من كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقى علي أباظة، وتقول كلمات الأغنية: "لما بتوحشينى بحط إيدى على قلبى.. كأنى بضمك ليا.. وأسمع صوتك جوة منى.. وأنا مغمض عينى ..وأفتكر كل اللى بينا..ده اللى بينا مش شوية".

من جهة أخرى، يعمل الفريق الفني لملك الإحساس الفنان فضل شاكر على إنجاز الألبوم الذي سيتضمن 6 أعمال غنائية، سيتم طرحها على طريقة السينجل كل أغنية بمفردها على مراحل خلال الفترة القليلة المقبلة.

كما يستعد فضل شاكر لتسجيل أغنية جديدة "سينجل" باللهجة المصرية لم يكشف عن اسمها حى تكون مفاجأة للجمهور، وهى من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، والأغنية تحمل طابع دراما بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة، ومن المقرر أن يتم تسجلها بعد أزمة فيروس كورونا في أحد استوديوهات لبنان.