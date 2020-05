شكرا لقرائتكم خبر عن she cares for me.. خالد سليم يشكر زوجته بتلك الطريقة عبر صورة وأغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل النجم خالد سليم حالياً بنجاح أغنيته الأخيرة "اللى فات مات"، والذى طرحها عبر قناته الرسمية علي موقع يوتيوب، من خلال فيديو كليب طرحه قبل أيام، ليحظي بردود أفعال إيجابية للغاية. وبالتزامن مع طرح الأغنية الأخيرة نشر النجم خالد سليم عبر خاصية الستوري الخاصة به من خلال موقع انستجرام صورة تجمعه مع زوجته من كواليس أحد أعمالها، وعلق عليها من خلال أغنية مع الصورة تقول كلماتها "she cares for me"، وذلك في إشارة للتعبير عن مدي امتنانه لدورها في حياته عما تقدمه له من اهتمام في حياته.

خالد سليم وزوجته وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوى طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمنى" من كلمات هشام صادق وألحان مدين، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة. وكان النجم خالد سليم وجهه مؤخرا سؤالا لجمهوره عن موضوع أغنيته الجديدة، مشيرا إلى أنه غنى من قبل الكثير من الموضوعات غير المعتادة عن الحب والمشاعر، مثل أغنيته لكل عاشق وطن، وعشنا قد إيه، حيث نشر فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليه "غنيت كتير لحاجات غير الحب والبعد والفراق.. شوفوا الفيديو وحاولوا تجاوبوا على السؤال اللى فى الآخر". Advertisements ورد عدد من متابعيه على سؤاله، حيث قال أحدهم "ممكن تكون عن التوعيه وإزاى نحافظ على نفسنا فى الوقت الحالى وبعض الوسائل للترفيه عن النفس داخل البيت"، كما قال آخر "عن رمضان"، وقال آخر "كل حاجة منك حلوة بالنجاح والتوفيق ديما يا رب".

