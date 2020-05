شكرا لقرائتكم خبر عن كاثرين ماكفي ترقص باحترافية على أغنية Rain On Me..شوف الفيديو واحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أغنية "Rain On Me " للنجمة العالمية ليدي جاجا والمغنية الشهيرة إريانا جراند أصبحت تسيطر على أذهان الكثير من النجوم والمشاهير و ذلك بالرغم من إطلاق الأغنية منذ أيام قليلة، وكانت آخر هؤلاء النجوم هي كاثرين ماكفي.

نشرت كاثرين ماكفي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" والتي تضم أكثر من 750 ألف شخص مقطع فيديو قصير ظهرت به ماكفي البالغة من العمر (36 عامًا) وهي ترقص علي أغنية "Rain On Me" لليدي جاجا وأريانا جراند وذلك أثناء وجود ماكفي بمطبخها في المنزل، وقد حقق الفيديو أكثر من 150 ألف مشاهدة خلال الساعات الأولى لنشره.

كلمات احدي مقاطع أغنية Rain On Me

[Verse 1: Lady Gaga]

I didn't ask for a free ride

I only asked you to show me a real good time

I never asked for the rainfall

At least I showed up, you showed me nothing at all

[Pre-Chorus: Lady Gaga]

It's coming down on me

Water like misery

It's coming down on me

I'm ready, rain on me

[Chorus: Lady Gaga]

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me, rain, rain

I'd rather be dry, but at least I'm alive

Rain on me, rain, rain

Rain on me

[Post-Chorus: Lady Gaga & Ariana Grande]

Rain on me

Mmm, oh yeah, baby

Rain on me

[Verse 2: Ariana Grande]

Livin' in a world where no one's innocent

Oh, but at least we try, mmm

Gotta live my truth, not keep it bottled in

So I don't lose my mind, baby, yeah