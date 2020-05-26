شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مايو.. آخر فرصة لتسجيل المشاريع السينمائية بمهرجان مالمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان مالمو للسينما العربية عن آخر فرصة لتسجيل المشاريع في مراحل التطوير حيث يغلق الباب يوم 31 مايو الجاري.

وللسنة السادسة على التوالي يستمر التعاون بين مهرجان مالمو للسينما العربية والمعهد السويدي للأفلام لدعم المشاريع السينمائية الروائية والوثائقية في مراحل التطوير.

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وأعلن مهرجان مالمو للسينما العربية، عن استمرار العمل على إقامة النسخة العاشرة منه في موعدها وقالت إدارة المهرجان: "نعمل حاليًا على إقامة الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية وسوق ومنتدى مالمو 2020 كما هو مخطط له، والذي سيقام من 8 إلى 13 أكتوبر بالطبع نتابع إرشادات السلطات الصحية والسياسية لحماية صحة المشاركين والضيوف والجمهور والموظفين وسنعمل على تطبيقها".

وكان مهرجان مالمو للسينما العربية أعلن عن مبادرة دعم الأفلام الطويلة الروائية والوثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج للعام 2020 بالتعاون مع مؤسسة السينما العربية السويد للعام السادس على التوالي، وسيواصل مهرجان مالمو للسينما العربية منصة منتدى سوق مالمو لمشروعات الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج.