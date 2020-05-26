هكذا استقبل محمد رمضان فصل الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النجم محمد رمضان فصل الصيف، بصورة له عبر حسابه على إنستجرام، وظهر رمضان في الصورة وهو يقضي إجازته الصيفية، وكتب رمضان على الصورة قائلاً: "أهلا بالصيف".



محمد رمضان

كما أعلن النجم محمد رمضان عن وصول قناته الرسمية على موقع" يوتيوب" إلى رقم قياسى جديد، حيث بلغ عدد المشتركين بها إلى 9.5 مليون مشترك، و2.9 مليار مشاهدة.

من ناحية أخرى قال الفنان محمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء Dmc، على قناة Dmc، والذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان أثناء استضافة البرنامج لصناع مسلسل "البرنس": "إن المسلسل كان مباراة تمثيلية عظيمة، وكل فريق العمل أثبت موهبته الفائقة، وقد ساعدهم فى ذلك المساحات التي فرضها المخرج والمؤلف محمد سامى، فسامى كان حريصا دائما أن يظهر جزءا من إمكانيات كل فنان، وقد وفقنا الله فى اختيار فريق عمل متكامل إنسانيا قبل فنيا".

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وأضاف رمضان: "كواليس العمل في البرنس كانت أشبه بالعائلة، فالكل كان على قلب واحد وهدفهم عمل مسلسل لكي يعيش للزمن وليس لكى ينتهى بانتهاء الموسم، واجتمعنا على أن يكون المسلسل هو أهم مسلسل فى مشوارنا الفنى، وردود فعل الجمهور تجاه المسلسل كانت عظيمة وأسعدتني جدا، بالأخص ردود الفعل تجاه نهاية المسلسل التى كانت سعيدة وغير متوقعة".

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.