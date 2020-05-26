شكرا لقرائتكم خبر عن أول مقابلة غير افتراضية منذ كورونا.. ريا أبى راشد تحاور ظافر عابدين فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد أول حوار ومقابلة إعلامية لها منذ التوقف بسبب أزمة كورونا والتي فرضت الحجر الصحي علي الجميع، حيث شاركت بصورة مع النجم التونسى ظافر عابدين، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها: "أول مقابلة غير افتراضية منذ أزمة COVID19 مع نجمنا الخاص للغاية ظافر عابدين.. يتحدث عن نجاحه في هوليوود وكذلك في العالم العربي".



ريا ابى رشد





وكانت عبرت الإعلامية اللبنانية ريا أبى راشد عن اشتياقها للمهرجانات السينمائية فى ظل توقف كل الفعاليات الفنية للعام الحالي بعد تفشى فيروس كورونا، حيث كان يوافق الوقت الحالي إقامة مهرجان كان السينمائى فى فرنسا.

ونشرت ريا أبى راشد مجموعة صور لها فى مهرجان كان العام الماضى، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها :"لو ما كان فيه كورونا، كنا بهيدا الوقت عم نوصل إلى جنوب فرنسا لتغطية فعاليات مهرجان كان السينمائي".

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وتابعت:" بسبب تأجيله، راح افتقد كتير إشيا هالسنة.. الأفلام طبعا والأصدقاء والنجوم ومقابلات @scoopwithraya والركض من ريد كارپت لعرض خاص لمؤتمر صحفي تنلحق نستمتع بكل لحظة من هالحدث المميز..هيدي بعض اللحظات والذكريات من مهرجان كان بالسنين الماضية. بريك زغير وبيرجع قريباً بإذن الله".

وكانت عبرت الإعلامية ريا أبى راشد عن افتقادها للعمل حيث بقائها في العزل المنزلى فى ظل تفشى فيروس كورونا، حيث ظهرت في فيديو كوميدى طريف من المطبخ، حاورت من خلاله الكوسه والأفوكادو والحمص.

وقالت من خلال الفيديو نشرته عبر حسابها بموقع انستجرام:"مرحبا وحلقة مميزة جدا ، نقدم لكم من المطبخ مع مقابلة حصرية مع الكوسه وشو رأى الأفوكاتو بالحجر الصحى ومقابلة حصرية مع الحمص لنعرف شو المستجدات عن أزمة كورونا".

وعلقت ريا أبى راشد، قائلة"العزلة الاجتماعية عندما دخلت المطبخ، كما هذا سيء افتقد وظيفتي.. شو مجهزين اليوم على الفطور".