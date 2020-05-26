شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: "أحلى حاجة حصلتلى بسبب الاختيار إنى اتعرفت على مصطفى حسنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم أحمد العوضى، رسالة إلى الداعية مصطفى حسنى، عبر حسابه على "فيس بوك"، لافتًا إلى أنه من أحلى الأحداث التى حدثت له بسبب مسلسل الاختيار هو التعرف على الداعية مصطفى حسنى.

وكتب العوضى، قائلاً: "من أحلى الحاجات اللي حصلتلي بسبب الاختيار إني اتعرف على الداعية مصطفي حسني.. اتشرفت بيك أخ وصديق وصاحب.. وربنا يجازيك خير دايما علي روحك الحلوة".

وقد نشر النجم أحمد العوضي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك لتنفيذ حكم الإعدام فى الإرهابي هشام عشماوي وهو على حبل المشنقة، وتأتي الصورة بعد انتهاء الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار الذى يلعب فيه العوضى شخصية عشماوي، والتي شهدت أحداثها إعدامه، بعدما تم القبض عليه في ليبيا قبل أن يأتي مصر وتتم محاكمته.

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مصطفى حسنى

والنجم أحمد العوضى علق علي الصورة بكتابة: "حقكم جه"، وذلك في إشارة إلي أن إعدام عشماوي شفي غليل الملايين ممن حزنوا جراء عملياته الإرهابية منذ انضمامه لعالم التكفيريين.

ومسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.