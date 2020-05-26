شكرا لقرائتكم خبر عن رقصة العيد.. جمهور حكيم يشاركه بفيديوهاتهم على أغنية "رقصوني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النجم حكيم جمهوره بمشاركته فيديوهات لهم خلال الرقص علي أغنيته "رقصوني"، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبًا بتعليق: "ورونى انتوا كمان بتقضوا العيد إزاى فى البيت على الهاشتاج ده #رقصونى #رقصه_العيد".





يذكر أن نجوم الغناء حكيم ومحمد شرنوبى ومحمود العسيلى أحيوا حفل عيد ‏الربيع، بدون جمهور بسبب الظروف التى تمر ‏بها البلاد إثر انتشار جائحة كورونا وتشجيعا من الشركة المتحدة ‏للخدمات الإعلامية للمواطنين للبقاء فى المنزل.‏

وكان شارك نجم الأغنية الشعبية حكيم، متابعيه على إنستجرام، مقطعًا ساخرًا له، حيث تفاعل مع جمهوره بخفه دمه المعروفة، متحدثا عن "الحبسة" فى المنزل، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا.

حكيم ظهر فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه، مرتديا كمامة، وواقفا أمام دولاب ملابسه، وهو يرتدى ملابس، وكأنه يتأهب للخروج، وعلق قائلا "أنا قولت أغير جو وأتمشى فى البيت بالكمامة بدل ماحنا قاعدين كده، لا اللبس يكمكم ولا حاجة.. انتوا فاكرنى انا حكيم.. أنا حسن الهلالى".

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