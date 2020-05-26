شكرا لقرائتكم خبر عن موسم عيد من غير سينما.. 5 أفلام لم تخرج للنور بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعيش آخر أيام عيد الفطر 2020، وبدون موسم سينمائى لأول مرة بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة مع قرارات الحكومة باغلاق دور العرض للوقاية من الإنتشار الفيروس، ويعد عيد الفطر واحداً من أكبر وأهم المواسم السينمائية فى مصر، ويعتمد فيه المنتجين على طرح أفلامهم وحصد أعلى الايرادات فى شباك التذاكر الذى يشهد دائماً ارتفاعا كبيراً فى هذا الموسم.

وقبل قرار الحكومة باغلاق دور العرض السينمائية، كان هناك عدد من الأفلام يجهز منتجيها لطرحه فى موسم الفطر قبل الغائه، حيث أن معظم هذه الأفلام قد تم الانتهاء من تصويرها أو تبقى فيها عدد قليل من المشاهد كان مقرر تصويرها قبل العيد ولكن لم يستطع تصويرها وفى هذا التقرير نرصد تلك الأفلام.

فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا الذى كان متبقى له يومان وينتهى من تصويره وكان مفترض أن يطرح في السينمات في موسم عيد الفطر، ولكن تم تأجيل الفيلم حتى ننتهى من أزمة فيروس كورونا، ويشارك فى بطولة الفيلم منى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى ويسرا اللوزى ومحمد ممدوح كضيف شرف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، تدور أحداثه في إطار أكشن مثير.

فيلم "البعض لا يذهب" للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز، حيث كان الفيلم جاهزاً للعرض في هذا الموسم وأعلن صناعه عن طرحه فى عيد الفطر قبل 3 أشهر، ولكن تم تأجيله بسبب هذا الفيروس وأصبح موعد طرحه مجهول حتى الأن، حيث انتهى أبطاله من تصوير مشاهدهم منذ فترة طويلة في العديد من الأماكن والديكورات، والفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، عمرو عبدالجليل، ودينا الشربيني وعدد كبير من النجوم وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

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أيضاً فيلم "يوم 13" للنجمة دينا الشربينى وهو أول فيلم رعب مصري كان مفترض طرحه في موسم عيد الفطر ضمن الأفلام بهذا العام، ولكن تم تأجيل الفيلم بسبب فيروس كورونا المستجد ويشارك فى بطولة الفيلم كل من جومانا مراد، أحمد زاهر، شريف منير ومحمود عبدالمفني ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

فيلم "العارف" للنجم أحمد عز وأحمد فهمى حيث وكان مفترض طرحه فى عيد الفطر وتم الكشف عن البرومو الأول للعمل الذى يعد الأضخم إنتاجًا فى السينما المصرية، وتم تأجيله للإنتهاء من أزمة كورونا، فهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

فيلم "ديدو" للفنان كريم فهمى الذى يجسد فيه شخصية عقلة الاصبع ويشارك فيه العديد من النجوم منهم بيومي فؤاد، حمدي الميرغني وأحمد فتحي، وهو من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتم تأجيله أيضا بسبب كورونا، رغم الانتهاء من تصويره منذ فترة طويلة وكان جاهز للعرض في السينمات بعيد الفطر.



