شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. هبة طوبجي ضيفة live مع As3ad على انستجرام الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل النجمة اللبنانية هبة طوجي، ضيفة لايف على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في تمام الساعة الثامنة مساءًا، ببرنامج live مع As3ad ، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد.

تتحدث "هبة" عبر اللايف عن أحدث أعمالها الفنية، مسلسل "هوس"، كما ستغني أغنيتها الجديدة "طلعت يا محلا نورها" والتي صورتها على شكل فيديو كليب من أمام أهرامات الجيزة لإبراز جمال وسحر معالم مصر الخلابة والجذابة، والتي أهدتها لمحبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تستعيد "هبة" ذكرياتها لآخر رحلاتها إلى مصر، كما ستتحدث عن كونها أميرة لديزني، حيث قامت بدور الأميرة "جاسمين" من خلال النسخة المدبلجة بالفرنسية للفيلم الشهير "Aladdin".

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هبة طوجي هي مغنية وممثلة ومخرجة لبنانية، بدأت مسيرتها الفنية في لبنان مع الفنان أسامة الرحباني، ثم انطلقت إلى العالمية في عام 2015م، عندما اشتركت في النسخة الفرنسية من برنامج The voice.، يُذكر أن لهبة طوجى بطلة لأربعة أعمال مسرحية رحبانية وتألقت بدورها "إزميرلدا" ضمن مسرحية "نوتر دام دو باريس" وتعاونت مع أهم الشركات العالمية كـ"ديزنى" ، ووقوفها على أكبر مسارح الوطن العربى والعالم.

برنامج liveمعAs3ad ، يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، ومن المقرر أن يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم.

يمكن متابعة اللايف في تمام الساعة الثامنة مساءا، على الصفحة الرسمية لليوم السابع على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.