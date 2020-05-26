شكرا لقرائتكم خبر عن العالم في وادي وجاستين ومراته في وادي تاني.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين بموقع جاست جيرد النجم العالمي جاستين بيبر وهو يلعب كرة السلة في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا بصحبة زوجته التي ذهبت لشراء القهوة وعادت لتلتحق به".

ويبدو أن الثنائي لا يكترثان لما يحدث من حولهما بسبب فيروس كورونا، حيث لم يلتزما الثنائي بأي إجراءات احترازية سواء كمامات أو قفازات.

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وكان النجم العالمي جاستين بيبر حرص على مشاركة جمهوره ومتابعيه، ببعض لقطات من الفيديوهات المرسلة على الهاشتاج الذي دشنه لأعياد الأم.

ونشر بيبر صاحب الـ28 عامًا، مقطع فيديو مجمع للكثير من الفيديوهات التي استقبلها لتهنئات الأمهات عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، ليشارك في النهاية بقبله لزوجته الموديل الشهيرة هايلي بالدوين.

وظهر بيبر، مع والده جيرمي بيبر وأخوه غير الشقيق جاكسون البالغ من العمر 10 سنوات وكانوا جميعًا يرتدون ملابس جمعت اللونين الأبيض والوردي، وقد حصدت الصورة 4 ملايين likes خلال يوم واحد فقط من نشرها علي "إنستجرام".