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شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب تهنئ إليسا على أغنيتها الجديدة: رجعتيني لأيام القهوة مع بيي الله يرحمه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت نادين نسيب نجيم، الفنانة اللبنانية إليسا، على طرح أغنيتها الجديدة، "قهوة الماضى"، قائلة: "رجعتيني لأيام القهوة مع بيي الله يرحمه الصبح بكير قبل ما نروح عل جامعة والشغل".
وقالت نادين فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بـ"تويتر": "إليسا ألف مبروك الأغنية الجديدة.. رجعتيني لأيام القهوة مع بيي الله يرحمه الصبح بكير قبل ما نروح عل جامعة والشغل.. كانت أحلى أيام وشو طيبة كانت هل قهوة من أيديه.. عطول أغانيكي بيلمسوا فينا مشاعر مدفونة وحنين للحظات قديمة، قهوة الماضى".
نادين نسيب
وطرحت النجمة اللبنانية اليسا، أغنيتها الجديدة "قهوة الماضى"، وهى من كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خورى.
وكشفت إليسا، عن مضمون الأغنية، قائلة: "شو فى ناس بحياتنا بيروحو ومنضل نذكرن بأبسط الأشياء، من النظرة للكلمة لفنجان القهوة، مرات الحق علينا ومرات الحق عا الوفا فين.. هيدى قصة قهوة الماضى.
وغردت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة: "قهوة الماضي من أقرب الأغاني على قلبي بالفترة الأخيرة، ورح تصدر على العيد إن شاء لله كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وأول أغنية لبنانية بتسمعوها من الألبوم الجديد".
وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.
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