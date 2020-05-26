شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء ثورة 1919.. لماذا استهدف رصاص الإنجليز موسيقار الأجيال فى العيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل منا ذكريات ومواقف لا ينساها مع الأعياد والمناسبات، وكان لنجوم الزمن الجميل العديد من الذكريات والأحداث التى حدثت لهم فى العيد والتى حكاها عدد منهم لمجلة الكواكب فى عدد نادر صدر فى عيد الفطر عام 1956.

ومن بين هؤلاء النجوم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الذى أكد للكواكب أن أجمل عيد مر عليه هو عيد الفطر عام 1919 ، مشيرا إلى أن هذا العيد جاء وقلوب المصريين تغلى بغضا وعداوة للعدو الغاصب.

وأوضح محمد عبدالوهاب أنه أدى صلاة العيد فى مسجد الشعرانى ولما انتهت الصلاة خرج المصلون وهم يعتزمون تنظيم مظاهرة ضد الاحتلال، وحملوا المطرب الشاب على أكتافهم وتقدموا المظارهة وهو يغنى " قوم يامصرى "وهو النشد الحماسى الذى لحنه الموسيقار سيد درويش .

وانظلقت المظاهرة تطوف شوارع القاهرة حتى بلغ عدد المشاركين فيها حوالى 30 ألف متظاهر.

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وأشار موسيقار الأجيال إلى أنه حين وصلت المظاهرة إلى شارع عبدالعزيز بدأ الانجليز فى إطلاق النيران على المتظاهرين، واستهدفوا زعيمهم الذى يهتف ويغنى محمولا على الأعناق، حتى كاد الرصاص يصيب محمد عبدالوهاب لولا أن عدد من المتظاهرين الذين يحملونه فروا هاربين بعيدا عن أعين الجنود الانجليز.

فيا أشارت الفنانة لولا صدقى إلى موقف محرج تعرضت له فى العيد ، حينما ارتبطت بشاب طلب يدها وكانت وقتها تعمل فى أحد الملاهى وتغنى باللغة الإنجليزية ، وجاء خطيبها ليقدم لها هدية العيد.

دخل خطيب لولا صدقى للملهى وجلس فى الصفوف الأمامية ولاحظت لولا أن فتاة دخلت وراء خطيبها وجلست إلى جواره وكانت تتحدث له ،ثم فجأة انفعلت الفتاة وانهالت ضربا على خطيب لولا صدقى وأمرته أن يخرج معها فورا وبالفعل خرج الخطيب ولم يعد بعدها ، وعرفت لولا صدقى أن الفتاة كانت مخطوبة للشاب قبلها وفسخ خطوبته منها ليتقدم إلى لولا وكان هذا أكبر مقلب شربته لولا صدقى فى العي بعد هرب العريس.