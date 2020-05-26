تصرفاته شاذة.. حفيد عمر الشريف يهنئ العالم بالعيد بتعرية "مؤخرته"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال عمر الشريف جونيور، حفيد النجم العالمي الراحل عمر الشريف، يثير الكثير من الجدل بتصرفاته الشاذة والمرفوضة، حيث قرر أن يلفت الانتباه نحوه من جديد بنشره صورة جديدة علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" يظهر فيها مؤخرته وهي ليست المرة الأولى التي ينشر فيها صورة كهذه لكن هذه المرة كتب عليها "عيد مبارك"، وكأنه قرر أن يهنئ العالم بالعيد علي طريقته الشاذة . Advertisements

حفيد عمر الشريف يذكر أن بعد أيام قليلة من إثارة عمر الشريف جونيور حفيد النجم العالمي عمر الشريف، والبالغ من العمر (36 عامًا) الكثير من الجدل بظهوره مرتديًا حمالة "صدر"، ظهر حفيد النجم الشهير بعدد من الصور الجديدة والتي نشرها ليظهر كيف سيحتفل بفترة الحجر المنزلي المفروض علي العالم بسبب انتشار فيروس كورونا ، فقد ظهر حفيد النجم عمر الشريف وهو يقف بجانب عمود من الحديد وكأنه يرقص "Pole dance" وهو الفن المعروف بشكل واسع في نوادي التعري فقط ومنها تم اشتقاقه ليعرف بفن "رقص العمود"، وأشار أنه بالتأكيد سيقدم "striptease " الذي يعتمد بشكل كلي علي إثارة الغرائز والشهوات وهو عادة ما يكون أمام جمهور في النوادي الليلية.

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