"من أسباب نجاح فيلم الحرب العالمية الثالثة".. أحمد فهمي ناعيًا عبدالنبي السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان أحمد فهمي، الفنان الثانوي الشهير عبدالنبي السيد، الذي توفي أمس.

ونشر فهمي صورة لعبد النبي السيد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" الله يرحمك و يحسن إليك، كنت من أسباب نجاح فيلم الحرب العالمية، وكان ليا الشرف إنك شاركت فى أخر فيلم ليا ( لسة منزلش ) ، راجل طيب ومجتهد، ربنا يرحمك".

فيلم "الحرب العالمية الثالثة" إنتاج 2014، بطولة أحمد فهمي، شيكو، هشام ماجد، سمير غانم، محمد علي رزق، علي ربيع، إخراج أحمد الجندي.