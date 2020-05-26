"من أسباب نجاح فيلم الحرب العالمية الثالثة".. أحمد فهمي ناعيًا عبدالنبي السيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعى الفنان أحمد فهمي، الفنان الثانوي الشهير عبدالنبي السيد، الذي توفي أمس.
ونشر فهمي صورة لعبد النبي السيد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" الله يرحمك و يحسن إليك، كنت من أسباب نجاح فيلم الحرب العالمية، وكان ليا الشرف إنك شاركت فى أخر فيلم ليا ( لسة منزلش ) ، راجل طيب ومجتهد، ربنا يرحمك".
فيلم "الحرب العالمية الثالثة" إنتاج 2014، بطولة أحمد فهمي، شيكو، هشام ماجد، سمير غانم، محمد علي رزق، علي ربيع، إخراج أحمد الجندي.
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