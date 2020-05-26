نادين نجيم تهنئ إليسا بطرح أغنية "قهوة الماضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على تهنئة المطربة إليسا بطرح أغنية "قهوة الماضي".

وكتبت نادين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" الف مبروك الأغنية الجديدة، رجعتيني لأيام القهوة مع بيي الله يرحمه الصبح بكير قبل ما نروح على جامعة والشغل".

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وأضافت نجيم :"كانت أحلى أيام وشوطيبة كانت ها القهوة من أيديه عطول أغانيكي بيلمسوا فينا مشاعر مدفونة وحنين للحظات قديمة".

طرحت المطربة اللبنانية إليسا أغنية "قهوة الماضي"، أمس، عبر تطبيق "ديزر".

أغنية "قهوة الماضي" من كلمات سهام شعشاع، ألحان محمد رحيم، توزيع كميل خوري.