صور| أسما شريف منير تحصد 2 مليون متابع على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت المذيعة أسما شريف منير بوصول حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، 2 مليون متابع. ونشرت أسما صورًا تجمعها بوالدها الذي شارك هذا الاحتفال، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". Advertisements وعلقت أسما على الصور:" شكرا ٢ مليون شخص متابعني، عايزه أهدي الپوست ده لكل واحد منكم، إحساس رهيب ورقم يخض ومش عارفة حتى أقولكم إحساسي وقد إيه دي حاجة كبيرة بالنسبة لي". وأضافت أسما :"لو أعرف شخصيا إني أشكر كل واحد منكم، رقم كبير جداً ٢ مليون شخص اختاروا يتابعوني في رحلتي من البداية، عايزاكم تعرفوا إن أنا حقيقي محظوظة إني عندي دعم كبير زيكم ‎بحبكم حب رهيب". واحتفلت أسما شريف منير بعيد ميلادها 5 أبريل الماضي.

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