بدم الغزال وكريم سعره رخيص.. تعرف على وصفة رانيا يوسف للحفاظ على بشرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها وصفة طبيعية تستخدمها للحفاظ على بشرتها، ووصفتها بإنها سر من أسرار حياتها".

وعبر حسابها بـ"انستجرام"، ظهرت "رانيا"، فى مقطع فيديو خلال عمل الوصفة وشرحت مكوناتها وهي: كريم بانثينول كبسولة فيتانين E مضاف إليها نقطة دم غزال، وعلقت "رانيا" على الفيديو قائلة: "وعلشان لسه الكورانتينا بتورينا ومقعدانا في البيت كمان في العيد.. بكمل معاكم وصفات إزاي نهتم بنفسنا كستات وإحنا في البيت وعملت النهاردة طريقة للحفاظ علي البشرة شوفوا الفيديو وقولولي أنتوا كمان إزاي بتحافظوا على بشرتكم وانتوا قاعدين في البيت؟".

وكانت آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "مملكة ابليس"، بطولة غادة عادل وسلوى خطاب وايمان العاصي، خالد أنور وميدو عادل، من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.