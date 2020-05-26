إليسا تعلق على كليب "بعشقك" لـ"عاصي الحلاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علقت المطربة اللبنانية إليسا على فيديو كليب "بعشقك"، للمطرب اللبناني عاصي الحلاني. وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" شو هالعيلة الحلوة اللي كلها محبة وأخلاق وبتعكس الطيبة اللبنانية والأخلاق الحلوة، الله يخليكن لبعض يا عاصي يا حبيب القلب، إنت وكوليت وهالمربى الحلو". طرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني كليب أغنية "بعشقك"، بموقع "يوتيوب"، وظهر في الأغنية زوجته وأبنائه الثلاثة. الأغنية كلمات إيهاب عبدالعظيم، وألحان محمد عبيه، وتوزيع وتسجيل طوني سابا.

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