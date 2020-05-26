يوسف الشريف ينشر دعاء لرفع بلاء فيروس كورونا عن البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: دعا الفنان يوسف الشريف بزوال فيروس كورونا عن البلاد. وكتب الشريف تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :" اللهم يا رب العالمين ندعوك ببركة سيد الخلق سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم أن تزيل عنا هذا البلاء وهذا الوباء بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين، للهم احفظ مصر". وعرض ليوسف الشريف في السباق الرمضاني 2020 مسلسل "النهاية"، وشارك في بطولته كل من عمرو عبدالجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وغيرهم من النجوم، وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.

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