علي ربيع يوجه رسالة لمؤلفي "عمر ودياب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
وجه نجم مسرح مصر الفنان علي ربيع رسالة شكر لكتاب مسلسله "عمر ودياب"، الذي عرض في السباق الرمضاني 2020.
ونشر ربيع صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:
"عايز أشكر مؤلفين مسلسل عمر ودياب على مجهودكم الكبير وتعبكم معانا في مسلسل رغم ضيق الوقت ولكن قدرتوا تعملوا حاجة حلوة، ودايما إن شاء الله وبإذن الله تكونوا من أقوى المؤلفين والممثلين في الأيام اللي جاية حبايب قلبي، واللي جاي أقوى بأمر الله".
مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.
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