الحلفاوي يرد على منتقديه: ما فيش أهم من الطب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

رد الفنان نبيل الحلفاوي، على تغريدة أحد متابعيه الذي اتهمه بإنه يرى مهنة التمثيل أهم من مهنة الطب.

وعبر حسابه بـ"تويتر"، قال الحلفاوي: "لأ طبعا مش أهم.. ما فيش مهنة أهم من الطب، وفيه مهن أخرى أهم من التمثيل، لكن ولا يهمك.. فيه غيرك ريحوا نفسهم وحطوها على لساني وغيرهم صدقوهم".

وكتب الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بكورونا: "ندعو الله أن يلطف بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوي ويمن عليها بالشفاء، صار التمثيل هو المهنة المدنية الأخطر على الإطلاق بعد المهن الطبية وذلك لتعذر استخدام الإجراءات الاحترازية أثناء العمل، وخاصة بالنسبة لكبار السن".

وهو الأمر الذي جعل البعض يتهمه أنه يفضل مهنة التمثيل عن المهن الآخرى.