"قهوة الماضي" لـ إليسا تقترب من نصف مليون مشاهدة.. بعد ساعات من طرحها

أقتربت أغنية "قهوة الماضي" للمطربة إليسا من النصف مليون مشاهدة، وذلك بعد ساعات من طرحها على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

أغنية "قهوة الماضي" طرحتها إليسا بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهي من ألبومها الجديد المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة، كلمات سهام شعشاع،

ألحان محمد رحيم، توزيع كميل خوري.

يُذكر أن إليسا كانت طرحت مؤخرًا كليب أغنية "هنغني كمان وكمان" إخراج إيلي رزق الله، كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى.