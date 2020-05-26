في يومين.. كليب "جمالها" لحمادة هلال يتجاوز المليون مشاهدة

حقق كليب أغنية "جمالها" للمطرب حمادة هلال أكثر من مليون مشاهدة خلال يومين من طرحها، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". كانت شاركت الفنانة منة عرفة في الكليب كموديل، بالاستعانة بمشاهد ولقطات لها بمرحلة الطفولة من فيلم "الحب كده". لها بمرحلة الطفولة من فيلم "الحب كده". كلمات الأغنية دى جمالها اووه لا لا.. وقوامها اووه لا لا خطفتني وعهد الله.. بره الدنيا نفسي أكلم ماما.. طيب لا ولا اه Advertisements ضحكت لي هاهاها.. واختفت فى ثانية ماتخف علينا بشويش.. خلى غيرك ياكل عيش كفايه حرام.. ده جمالك غطى على الحلوين وشغلي بالي بالي انا كده مش عارف أعيش.. نفسي أوصل له بس مفيش بنا كلام.. ده قلبه ميت من سنين وكعبه عالي عالي

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