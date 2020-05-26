شاهد.. أحمد جمال يكشف كواليس أغنية "إحنا مش بتوع حداد"

وجه المطرب أحمد جمال الشكر إلى أسرة أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". نشر "جمال" كواليس الأغنية وعلق عليها: "شكرًا لكل حد شارك في العمل العظيم ده.. شوفوا التحضيرات كانت إزاي والروح الحلوة اللي بين كل الموجودين عشان تطلع الأغنية بالشكل ده". في العمل العظيم ده.. شوفوا التحضيرات كانت إزاي والروح الحلوة اللي بين كل الموجودين عشان تطلع الأغنية بالشكل ده". يذكر أن المطرب أحمد جمال طرح أخيرًا أغنية "كل سنة وأنت طيب"، كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد جمال، توزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، إخراج ريشا سركيس.

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